5 مشاريع للمياه بالباحة

بدأ تنفيذ 5 مشاريع للمياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي) في منطقة الباحة بقيمة 88.653.859 ريالا ليصل إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها إلى 33 مشروعا بأكثر من مليار ريال مما سينعكس إيجابا على استفادة جميع الأهالي من الخدمات المائية والبيئية.



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