5 مزورين للإجازات المرضية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن و4 مخالفين لنظام الإقامة، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخران من الجنسيتين السودانية والسورية، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية المصدّقة بأختام مزورة، منسوبة إلى مراكز طبية ومستشفيات حكومية، والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض بيعها، متخذين من وحدة سكنية غرب مدينة الرياض وكرا لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها نماذج لتقارير طبية مزورة، ومطبوعات لجهات حكومية، و9 أختام مزورة، وجهاز حاسب آلي يحتوي على تقارير طبية مزورة، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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