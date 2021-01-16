1682 وثيقة تخرج بالبريد

سلمت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل 1682 وثيقة تخرج للطلاب والطالبات في منازلهم عبر البريد الممتاز في جميع مناطق المملكة. وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن الجامعة واصلت توفير خدمة توصيل الوثائق إلى مواقع الخريجين والخريجات، من خلال تحديث العنوان الوطني عبر البوابة، وذلك لتوفير الوقت استمرارا لما تقدمه الجامعة من خدمات إلكترونية متطورة. وبين العمري أن العمادة تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها الإلكترونية بما يخدم الطلاب والطالبات حيث تجاوزت عدد الخدمات الإلكترونية 80 خدمة نوعية أسهمت في سرعة الإنجاز ودقته بما يخدم مسيرة الطلاب التعليمية.



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