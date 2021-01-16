16 إنذارا ترفع الاستعدادات في 11 منطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد 16 تنبيها من أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة على 11 منطقة خلال الـ12 ساعة الماضية، شملت مناطق «الرياض - المدينة المنورة - عسير - الجوف - الحدود الشمالية - القصيم - جازان - مكة المكرمة - حائل - الشرقية - الباحة». تراوحت التنبيهات بين وجود عوالق ترابية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وضباب وتدن في مدى الرؤية، والرياح النشطة والسحب الرعدية الممطرة.

وسجل حي البساتين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى في كميات الأمطار بـ16.8 ملم من الأمطار، وذلك خلال الخميس والجمعة الماضيين. بينما تصدرت تبوك مدن المملكة بأدنى درجة حرارة فجر الجمعة بـ5 درجات مئوية.

تنبيهات وتحذيرات

01 منطقة الرياض (2)

الخرج - الدرعية - العاصمة الرياض - المجمعة - رماح

عوالق ترابية

تدن في مدى الرؤية

02 المدينة المنورة

الحناكية - المدينة المنورة - المهد - وادي الفرع

رياح نشطة - أتربة مثارة

03 عسير (2)

أبها - أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بلقرن - تنومة - رجال ألمع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب - محايل

سحب رعدية ممطرة

04 الجوف (2)

القريات - دومة الجندل - سكاكا - طبرجل

رياح نشطة - سحب رعدية

05 الحدود الشمالية (2)

العويقيلة - رفحاء - طريف - عرعر

رياح نشطة - سحب رعدية

06 القصيم (2)

الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء

أمطار رعدية

07 جازان

الدرب - جازان - فرسان

رياح نشطة - سحب رعدية

08 مكة المكرمة

الطائف - ميسان

ضباب - تدن في مدى الرؤية

09 حائل

الحائط - السليمي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل

ضباب - تدن في مدى الرؤية

10 الشرقية

الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - رأس تنورة

ضباب

11 الباحة

الباحة - العقيق - المخواة - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة

ضباب - تدن في مدى الرؤية