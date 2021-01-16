إسناد تهذيب الأودية للمقاولين

أوكلت الأمانات مهمة تهذيب وتنظيف الأودية إلى مقاولين لتحقيق المناسيب المعتمدة للاستفادة من مجاري الأودية وتأهيلها عند هطول الأمطار وجريان السيول وكذلك تحسين المشهد البصري للأودية داخل المدن.

واشترطت الأمانات على المقاولين العاملين في تهذيب الأودية المحافظة على سلامة العمل ونقل المعدات من بطون الأودية بعد الانتهاء من العمل اليومي وعدم ترك المخلفات فيها وعدم إثارة الأتربة والغبار أثناء العمل باستخدام آليات الرش، كذلك الإلزام بالمحافظة على الأشجار المعمرة ونقلها من المواقع الجاري فيها العمل عند الضرورة لمواقع أخرى للاستفادة منها والمحافظة على التوازن البيئي.

وألزمت الأمانات المقاولين بتحقيق المنسوب المعتمد للوادي حسب التصاميم، وفي حال عدم الالتزام بالمنسوب التصميمي يحق للأمانة فرض غرامة على المقاول، كما يلتزم المقاول بإزالة المخلفات وتنظيف الموقع، مع المحافظة على خطوط الخدمات القائمة والطرق المتقاطعة مع الوادي، ويحق لإدارة تنفيذ التأهيل البيئي والأودية إيقاف التصريح قبل نهاية المدة إذا اقتضت الحاجة لذلك دون أدنى مسؤولية على الإدارة. كذلك ألزمت الأمانات، المقاول برش الموقع والتعاقد مع مكتب هندسي للإشراف على أعمال تهذيب الوادي بعد أن يتم اعتماد المكتب من إدارة تتفيذ التأهيل البيئي والأودية، كما يلتزم المقاول بعدم تجميع وتخزين المواد الناتجة من الحفر ببطن الوادي، ويتعهد بتزويد إدارة تنفيذ التأهيل البيئي والأودية بتقرير شهري عن طبيعة العمل بالأودية، مع الالتزام بتوجيهات المكتب المشرف والمختصين.