تجديد جوازات اليمنيين

وقدم العبش شكره وشكر الجالية اليمنية في نجران للمملكة على ما تقدمه من مساعدات لأشقائها من خلال تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات صحية شملت أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورنا، ومشروع توفير الحقيبة المدرسية في 6 محافظات يمنية.
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