تجديد جوازات اليمنيين

أوضح مندوب الجالية اليمينة بنجران محمد علي العبش لـ«دوت الخليج» أن اللجنة القنصلية ستزور منطقة نجران لإنهاء معاملات وتجديد جوازات اليمنيين، ودعا الجالية اليمنية في نجران ‘لى الالتزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية من خلال لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقدم العبش شكره وشكر الجالية اليمنية في نجران للمملكة على ما تقدمه من مساعدات لأشقائها من خلال تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات صحية شملت أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورنا، ومشروع توفير الحقيبة المدرسية في 6 محافظات يمنية.