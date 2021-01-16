يحط مئات الأشخاص رحالهم، في سوق عمق الشعبي الذي تميز وذاع صيته بجودة السمك الطازج بشتى أنواعه، فيما تنتشر في المكان المطاعم الشعبية التي تدير معظمها سيدات، حيث يوضع السمك بـ"التنور" مع خبز البر والخمير. ويعد السوق من أشهر الأسواق الشعبية في الجنوب، حيث يقع على الطريق الدولي الرابط بين عسير وجازان إلى مكة المكرمة. (تصوير: مسعود آل معيض)



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