الهند وحملة التلقيح

باشرت الهند حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، حيث تشكل تحديا هائلا تزيد من تعقيداته قيود السلامة ونوعية البنى التحتية المتردية وتشكيك المواطنين. وينوي ثاني أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان تلقيح 300 مليون شخص أي ما يوازي عدد سكان الولايات المتحدة بحلول يوليو المقبل في إطار إحدى أكبر حملات التلقيح في العالم.

فايزر وتأخير التسليم

أعلنت مجموعة «فايزر» الأمريكية المتعاونة مع مختبر «بايونتيك» الألماني، السبت، عن «خطة» تتيح الحد من التأخير أسبوعا في تسليم اللقاح المضاد لكوفيد19 في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من تراجع تسليم الجرعات «لثلاثة أو أربعة أسابيع». وقالت المؤسستان في بيان مشترك «ستسمح هذه الخطة بزيادة قدرات الإنتاج في أوروبا وتأمين عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني» من العام.

أكثر من مليوني وفاة

تسبب الفيروس بوفاة 2.009.991 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019. وأصيب أكثر من 93.803.240 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 392.139 وفاة، تليها البرازيل مع 208.246 وفاة، والهند مع 152.093 وفاة، والمكسيك مع 139.022 وفاة، والمملكة المتحدة مع 87295 وفاة. تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.

بايدن وبرنامج التطعيم

كشف جو بايدن البرنامج الذي ينوي تطبيقه في البيت الأبيض لتسريع وتيرة تلقيح الأمريكيين من خلال إنشاء مراكز تطعيم وتعزيز التعاون بين السلطة الفدرالية والولايات وتكثيف حملات الوقاية. وأعلن بايدن نيته فتح «الآلاف» من مراكز التلقيح وتعبئة 100 ألف شخص من الطواقم الطبية مع استخدام 100 مليون جرعة خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

مليون جرعة من سينوفارم

وصلت مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ضد كوفيد-19 السبت إلى صربيا، التي بدأت حملة التطعيم قبل بداية العام، وفق ما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. ويمكن بدء استعمال اللقاح بمجرد حصوله على الموافقة الرسمية.