مليونا وفاة في العالم جراء الوباء

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محاصرة حريق مستودعات على طريق الخرج القديم
حاصر الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم، حريقا في مستودعات على طريق الخرج القديم.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها...
إعادة توزيع الخطة الدراسية
عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس، لقاءً عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمتابعة آخر الاستعدادات...
7000 متدرب يستأنفون الدراسة بنجران
يستعد أكثر من 7000 متدرب ومتدربة في كافة منشآت التدريب التقني والمهني، بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية،...
5 مشاريع للمياه بالباحة
بدأ تنفيذ 5 مشاريع للمياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي) في منطقة الباحة بقيمة 88.653.859 ريالا ليصل إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها إلى 33...
1682 وثيقة تخرج بالبريد
سلمت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل 1682 وثيقة تخرج للطلاب والطالبات في منازلهم عبر البريد الممتاز في جميع مناطق...
تجديد جوازات اليمنيين
أوضح مندوب الجالية اليمينة بنجران محمد علي العبش لـ«دوت الخليج» أن اللجنة القنصلية ستزور منطقة نجران لإنهاء معاملات وتجديد جوازات...
الحدائق والتحلية المنزلية تدخلان تكلفة الصرف الصحي
أبدى متضررون من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه، التي تصدرها الشركة الوطنية للمياه، تحفظهم الشديد إزاء طريقة حساب فواتير...
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