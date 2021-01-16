مليونا وفاة في العالم جراء الوباء

محاصرة حريق مستودعات على طريق الخرج القديم حاصر الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم، حريقا في مستودعات على طريق الخرج القديم.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

إعادة توزيع الخطة الدراسية عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس، لقاءً عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمتابعة آخر الاستعدادات... الرياض : خالد الحارثي الرياض : خالد الحارثي 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

7000 متدرب يستأنفون الدراسة بنجران يستعد أكثر من 7000 متدرب ومتدربة في كافة منشآت التدريب التقني والمهني، بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية،... نجران : أحمد بالحارث نجران : أحمد بالحارث 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

5 مشاريع للمياه بالباحة بدأ تنفيذ 5 مشاريع للمياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي) في منطقة الباحة بقيمة 88.653.859 ريالا ليصل إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها إلى 33... الباحة : دوت الخليج الباحة : دوت الخليج 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

1682 وثيقة تخرج بالبريد سلمت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل 1682 وثيقة تخرج للطلاب والطالبات في منازلهم عبر البريد الممتاز في جميع مناطق... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

تجديد جوازات اليمنيين أوضح مندوب الجالية اليمينة بنجران محمد علي العبش لـ«دوت الخليج» أن اللجنة القنصلية ستزور منطقة نجران لإنهاء معاملات وتجديد جوازات... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

الحدائق والتحلية المنزلية تدخلان تكلفة الصرف الصحي أبدى متضررون من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه، التي تصدرها الشركة الوطنية للمياه، تحفظهم الشديد إزاء طريقة حساب فواتير... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ 03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

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