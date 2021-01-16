وأضاف أن الجهاز يتسع لستة كتب ويتم في الساعة تعقيم أكثر من 100 كتاب بمعدل 6 كتب في دقيقتين، ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكداً أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9% ولأكثر من كتاب في نفس الوقت.
يذكر أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم الكتب في الحرمين بالأشعة فوق البنفسجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.