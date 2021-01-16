تعليم ألمع يعلن جاهزية خطة العودة للفصل الثاني

استكمالاً للنجاحات التي تحققت في الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي ، فرغت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من كافة ترتيباتها واستعداداتها لبداية جادة للفصل الدراسي الثاني صباح الأحد، الذي أقرّته وزارة التعليم أن يكون عن بُعد.

وأكد مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري، في رسالةٍ وجهها للمجتمع التعليمي بأن العمل في الفصل الدراسي الأول نجح نجاحًا استثنائيًا في ظلّ الحالة الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره، كما توج بالاختبارات النهائية التي واكبت هذا التميّز وظهور النتائج في وقتها، ووصلت رسالة التعليم لكافة المستفيدين منها. مشيرًا إلى أن بداية الفصل الدراسي الثاني التي ستكون بالنظام ذاته تحتاج إلى مزيدٍ من العمل مع المدارس لضمان الانطلاقة الحقيقية منذ بداية اليوم الدراسي الأول، مشددًا على أهمية التواصل مع قادة وقائدات المدارس والتأكد من جاهزيّة المقررات الدراسية التي بدأ ترحيلها منذ وقت مبكر، وكذلك ضمان انتظام الكادر التعليمي والإداري والطلبة من خلال منصة مدرستي.

وأكد العمري أنه كانت هناك مراجعات مستمرة لوضع المدارس وتوفر كافة احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية ومعالجة أي تحديات واجهت التعليم عند بُعد وضمان توفر الأجهزة الداعمة للتعليم عن بعد وكذلك توفر بدائل التعليم الأخرى. يذكر أن قسمي الإشراف التربوي (بنين - بنات) قد أعدا خطة إجرائية للمشرفين والمشرفات للوقوف على جاهزية العودة واستقرار العمل في الميدان التعليمي ومعالجة ما قد يطرأ من خلال الزيارات الميدانية والإلكترونية.