اعتقال رجل يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسًا وطلقات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

اعتقلت شرطة الكابيتول، اليوم السبت، رجلًا من ولاية فرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة في وسط واشنطن يوم الجمعة يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب الرئيس جو بايدن ومسدسًا وأكثر من 500 طلقة.

توترات متزايدة:

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة في العاصمة الأمريكية واشنطن قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، خاصة بعد أن تعرض الكابيتول في السادس من يناير للاقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب.



