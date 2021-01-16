أسفلت متهالك في شارع الستين بحفر الباطن وسالكوه: مركباتنا تلفت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

العناوين الفرعية

شكا سالكو طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، المعروف بشارع الستين، من سوء الأسفلت الذي كثرت به الحُفر، ويسبب التلف للمركبات التي تمر عليه.

مطالب بصيانة الطريق:

وطالب عدد من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمانة حفر الباطن بصيانة الطريق، وكان تجاوب الأمانة مقتصرًا على ترقيع بعض الحفر في الشارع الأمر الذي أعطى تشوّهًا كبيرًا للشارع الذي كان من أفضل الشوارع في المحافظة.

“متابعات الخليج 365” وثقت التشققات، والتقت ببعض سالكي الطريق، حيث قال متابعات الخليج 365 عبدالمنعم الشمري: إن شارع الستين يعتبر من الشوارع الحيوية والمهمة بحفر الباطن فيصعب إهماله أو عدم الاهتمام به، فنحن نعاني من الحفر والتشققات التي أتت من بعد هطول الأمطار السابقة.

مشاكل مرورية في شارع الستين:

من جهته، قال الشمري: إن الحُفر تسببت بالكثير من المشاكل المرورية؛ مما تسبب في إتلاف مركباتنا، خصوصًا أننا نسير عليه بشكل مستمر؛ فنتمنى أن يعود الطريق مرتبًا كما عرفناه سابقًا.

أما متابعات الخليج 365 ماجد العنزي فأوضح: نعاني منذ فترة من شارع الستين؛ لما فيه من حفريات تسببت في تلف المركبات، فأصبحنا نتردد بشكل مستمر على المدينة الصناعية لصيانة مركباتنا.



