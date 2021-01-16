مؤتمر الصحة يستعرض إحصائيات ومستجدات لقاح كورونا غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الإعلام عن محاور المؤتمر الصحفي الخاص بوزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا المستجد ليوم غد الأحد.

محاور مؤتمر الصحة:

ويستعرض المؤتمر عدة محاور، منها الأوضاع العالمية وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية والإحصائيات ومستجدات اللقاح.

وكشفت الصحة اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (159) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (356541) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (1894) حالة، من بينها (321) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (364753) حالة، توفي منهم (6318) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي بلغت (140) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

منطقة الرياض 58، مكة المكرمة 28، الشرقية 26، عسير 9، المدينة المنورة 6، تبوك 3، الحدود الشمالية 3، نجران 2، حائل 2.

