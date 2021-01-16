خطوات الدخول على منصة مدرستي والعودة إلى الدراسة الإلكترونية النصف الدراسي الثاني

منصة مدرستي الإلكترونية من المنصات الهامة في المملكة التي تم الاعتماد عليها في الحصول على التعليم خلال العام الدراسي الحالي 1442 الذي بدأ في 11 من شهر محرم 1442 وانتهى الفصل الدراسي الأول من خلال تطبيق التعليم عن بعد وبعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء العودة إلى الدراسة مرة أخرى يبدأ الطلبة في البحث عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي وتسجيل الدخول على المنصة استعداداً للنصف الدراسي الثاني.

خطوات الدخول على منصة مدرستي

يتمكن الطلبة مع بدء النصف الدراسي الثاني في الدخول على منصة مدرستي التعليمية على الإنترنت وتسجيل الدخول من اجل مواصلة العام الدراسي والتعليم عن بعد ويمكن تسجيل الدخول بهذه الخطوات:

يتمكن الطلبة من تسجيل الدخول عن طريق الرابط التالي” منصة مدرستي“

يتمكن الطالب من تسجيل الدخول من خلال حسابه الذي بدأ به العام الدراسي.

أو يمكنه تسجيل حساب جديد من خلال الانتقال إلى منصة مدرستي والضغط على تسجيل جديد.

كتابة رقم الهوية ورقم الجوال ورمز التحقق والضغط على تحقق ثم تأكيد الحساب.

العودة إلى المدرسة

يتمكن الطلبة والمعلمين من العودة مرة أخرى للنصف الثاني من العام الدراسي 1442، في المملكة من خلال منصة مدرستي التعليمية.