لبنان يسجّل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - واس

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 249158 إصابةً.

ارتفاع عدد الوفيات:

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 151027 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1866 حالة بعد تسجيل 41 حالة وفاة.