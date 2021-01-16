- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لبنان يسجّل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16
لبنان يسجّل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع اجمالي عدد الوفيات إلى 1866 حالة
متابعات الخليج 365 - واس
سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 249158 إصابةً.
ارتفاع عدد الوفيات:
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 151027 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1866 حالة بعد تسجيل 41 حالة وفاة.