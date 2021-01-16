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وزير الإعلام ناعيًا المذيع فهد الحمود : خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض
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نعى وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، المذيع فهد الحمود، مؤكدًا أنه خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص.
خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص:
وقال القصبي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ببالغ الحزن والأسى؛ أنعى الأستاذ المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء والإبداع للإذاعة والتلفزيون، حيث خدم خلالها المهنة بتفانٍ وإخلاص.
وتابع القصبي: أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الصلاة عليه غدًا الأحد:
وتوفي الزميل المذيع فهد بن ناصر الحمود اليوم السبت، ومن المقرر أن تتم الصلاة عليه يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، فيما سيكون العزاء في المقبرة فقط.