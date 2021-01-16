وزير الإعلام ناعيًا المذيع فهد الحمود : خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض

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نعى وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، المذيع فهد الحمود، مؤكدًا أنه خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص.

خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص:

وقال القصبي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ‏ببالغ الحزن والأسى؛ أنعى الأستاذ المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء والإبداع للإذاعة والتلفزيون، حيث خدم خلالها المهنة بتفانٍ وإخلاص.

وتابع القصبي: أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.

الصلاة عليه غدًا الأحد:

وتوفي الزميل المذيع فهد بن ناصر الحمود اليوم السبت، ومن المقرر أن تتم الصلاة عليه يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، فيما سيكون العزاء في المقبرة فقط.

