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وزير الإعلام ناعيًا المذيع فهد الحمود : خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

وزير الإعلام ناعيًا المذيع فهد الحمود : خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص

متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض

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نعى وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، المذيع فهد الحمود، مؤكدًا أنه خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص.

خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص:

وقال القصبي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ‏ببالغ الحزن والأسى؛ أنعى الأستاذ المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء والإبداع للإذاعة والتلفزيون، حيث خدم خلالها المهنة بتفانٍ وإخلاص.

وتابع القصبي: أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.

الصلاة عليه غدًا الأحد:

وتوفي الزميل المذيع فهد بن ناصر الحمود اليوم السبت، ومن المقرر أن تتم الصلاة عليه يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، فيما سيكون العزاء في المقبرة فقط.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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