كيف سيقضي ترامب يومه الأول بعد تسليمه الرئاسة لبايدن؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 – ترجمة : عمر رأفت

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ذكرت تقارير صحفية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم التنصيب الخاص بالرئيس الأمريكي القادم، جو بايدن، يوم الأربعاء القادم.

خطط ترامب ما بعد الرئاسة:

وقالت مصادر متعددة لرويترز وأبرزتها شبكة إيه بي سي الأمريكية: إن ترامب، الذي قال بالفعل: إنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، كان يخطط لإقامة حفل وداع في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن حيث يقع مقر الرئاسة، وقال مصدر: إن الوداع قد يشمل 21 طلقة تحية، فيما أكدت المصادر أن الخطة يمكن أن تتغير، ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيتحدث علنًا ​​يوم الأربعاء.

وقالت المصادر: إن ترامب سيسافر بعد ذلك إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لبدء فترة ما بعد الرئاسة في نادي مار إيه لاجو الخاص به، وكان من المحتمل أن يكون في فلوريدا بحلول الوقت الذي تم فيه تنصيب بايدن ظهر يوم الأربعاء.

وسيكون ترامب أول رئيس في منصبه منذ أندرو جونسون في عام 1869، لن يحضر حفل تنصيب خليفته.

تقليديًّا، يركب الرؤساء القادمون والمغادرون إلى مبنى الكابيتول الأمريكي معًا لحضور الحفل كرمز للانتقال السلمي للأمة، ومن المتوقع أن يحضر نائب الرئيس مايك بنس حفل تنصيب بايدن.

تدابير أمنية شاملة:

فيما قالت إدارة أمن النقل الأمريكي: إن بعض الأشخاص قد يواجهون مزيدًا من الفحوصات الأمنية الشاملة أو يُمنعون من الصعود على متن طائرة كجزء من الإجراءات الأمنية الإضافية حول الافتتاح.

وقالت إدارة أمن المواصلات في بيان: إنها تعمل مع وكالات تطبيق القانون لإجراء تقييم مخاطر لـ”مئات” الأشخاص، ولم تذكر المعايير التي تم استخدامها لتحديد من تم اختياره.

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع من اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير في محاولة لمنع الكونجرس من تأكيد فوز بايدن بالهيئة الانتخابية، وقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.

وكان ترامب قد قال منذ أسابيع: إن الانتخابات مسروقة منه، وعُزل في وقت سابق هذا الأسبوع بتهمة التحريض على التمرد.

وتوفر إدارة أمن المواصلات أيضًا ضباطًا لمساعدة الخدمة السرية في فحص الأشخاص على طول طريق العرض وحضور حفل تنصيب بايدن يوم الأربعاء.

كما تخطط الوكالة، التي تضم حراس بايدن، لتعزيز الأمن في المطارات في جميع أنحاء البلاد.

