الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

هيئة الإذاعة والتلفزيون تنعى ⁧‫فهد الحمود‬⁩: مسيرته أكثر من 33 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون المذيع القدير فهد الحمود، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح.

الحمود وخدمة أكثر من 33 عامًا:

ويعتبر فهد الحمود من كبار مذيعي التلفزيون السعودي؛ حيث تصل مدة خدمته فوق 33 عامًا.

وقدم الكثير من البرامج ونشرات الأخبار على شاشة القناة السعودية، كما كان مسؤولًا عن عمل مذيعي النشرة، وفي يوم 13 إبريل 2020 عاد للظهور وقدم نشر أخبار على شاشة القناة الإخبارية ضمن مبادرة من عودة المذيعين المخضرمين للشاشة.

