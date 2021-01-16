فيديو.. إنجازات في عملية تطوير المساجد التاريخية بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - عسير

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سلط مقطع فيديو الضوء على مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، حيث تم الانتهاء من مساجد عسير، ومنها السرو وعاكسة وصدرايد والنصب والمضفاة.

تطوير مساجد عسير:

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الفيديو مساء اليوم السبت، مستعرضة خلاله ما تم إنجازه في تطوير بعض المساجد التاريخية في منطقة عسير.

واحتلت منطقة عسير ثاني أكثر مناطق المملكة بعد العاصمة الرياض في عدد المساجد التاريخية التي دخلت المرحلة الأولى لمشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، بواقع ٥ مساجد من إجمالي 130 مسجدًا، وهي: النصب بمدينة أبها، المضفاة بمركز بلسمر، صدرايد وآل عكاسة والسرو بمحافظة النماص.

وتعد عسير أكثر المناطق التي تحتضن المساجد التاريخية على مستوى المملكة، كما أنها تتصدر مواقع التراث الوطني بشكل عام.

دعم ولي العهد للمساجد:

ويأتي دعم ولي العهد للمساجد التاريخية؛ لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي تمتاز به.

ويعد برنامج إعمار المساجد التاريخية أحد البرامج التي تبناها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية الأمير سلطان بن سلمان، في إطار اهتمامه بكل ما له صلة بخدمة بيوت الله والتراث العمراني الإسلامي، حيث أخذت مؤسسة التراث على عاتقها القيام بدورها في الاهتمام بالمساجد في المملكة، وأهمية توثيق وترميم عدد من المساجد ذات القيمة التاريخية منذ بداية إطلاقها للبرنامج عام 1418هـ.

