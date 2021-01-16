فيديو.. القبض على تشكيل عصابي يزوّر الشهادات الطبية في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير في شرطة منطقة الرياض، عن القضاء والإطاحة بأفراد تشكيل عصبي مكون من أربعة أشخاص (مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة) من الجنسية اليمنية والسودانية والسورية جميعهم في العقد الثاني من العمر.

جرائم التشكيل العصابي:

وبحسب سناب الداخلية، تورط التشكيل العصابي في عدد من الجرائم تمثلت في تزوير التقارير الطبية وإجازات مرضية مصدقة من مستشفيات عامة والترويج لها والمتاجرة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين وحدة سكنية في حي العريجاء غرب مدينة الرياض مقرًّا لهم.

وعثر في المقر على تقارير طبية مزورة ومطبوعات من وزارة الصحة وجهاز حاسب آلي يحتوي على ما يقارب 20,000 تقرير طبي مزور، ومبلغ مالي قدره 25,804 ريالات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نُسب إليهم، وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

