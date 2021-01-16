القبض على مواطن أطلق النار من مسدسه وتباهى بعرض المخدرات في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن في العقد الثالث من العمر أطلق النار في الهواء من سلاح، متباهيًا بذلك.

تفاصيل العملية:

وقالت الشرطة عبر سناب الداخلية، اليوم السبت: إنه من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رصدت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض أحد مقاطع الفيديو لشخص يقوم بإطلاق النار من سلاح (مسدس) في الهواء متباهيًا بذلك، كما عرض مواد مخدرة.

ووفقًا لإجراءات الاستدلال البحثية والتحريات، تم تحديد هوية الفاعل والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم، وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

