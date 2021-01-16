فيديو.. هكذا تم اعتراض الطائرات الحوثية المفخخة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أظهر مقطع فيديو اعتراض قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس نحو السعودية.

تفاصيل عملية الاعتراض:

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أمس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح يوم أمس الجمعة من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العميد المالكي أن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة)، وتم اعتراضها وتدميرها.

خرق اتفاق ستوكهولم:

وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًّا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضًا للجهود السياسية لاتفاق (ستوكهولم).

وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

