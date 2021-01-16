وزارة الإعلام تنعى المذيع فهد الحمود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت وزارة الإعلام المذيع فهد الحمود الذي وافته المنية اليوم السبت.

الإعلام تنعى:

وقالت وزارة الإعلام في تغريدة لها عبر تويتر: ننعى المذيع فهد بن ناصر الحمود الذي وافته المنية اليوم السبت، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي إلى رحمة الله تعالى الزميل المذيع فهد بن ناصر الحمود، والصلاة عليه يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، فيما سيكون العزاء في المقبرة فقط.



