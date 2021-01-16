الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

المذيع فهد الحمود في ذمة الله والصلاة عليه غدًا في مقبرة الشمال

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي إلى رحمة الله تعالى الزميل المذيع فهد بن ناصر الحمود، والصلاة عليه يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، فيما سيكون العزاء في المقبرة فقط.

“متابعات الخليج 365” تنعى المذيع فهد الحمود، وتقدم العزاء إلى أسرته، سائلين الله- عز وجل- أن يغمره برحمته، ويرفع منزلته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.