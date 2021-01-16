شكرا لقرائتكم خبر الحج: تصاريح جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة الحج والعمرة السماح قريبا لمن لديه القدرة والخبرة للحصول على تصريح مقدمي خدمات المعتمرين.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، أنه لا توجد أسباب لإيقاف إصدار تراخيص جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين.

ولفت إلى قرب صدور آلية عمل خدمة عمرة الداخل، وتطبيق (اعتمرنا أعمال)، مؤكدا حرص الوزارة وسعيها لحل جميع مشاكل القطاع والاهتمام بها، إضافة إلى ضرورة تطوير عمل اللجنة الوطنية الجديدة، وأهمية وجود مؤشرات قياس، وتحديد دور اللجنة وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد آلية حوكمة العمل مع الوزارة والقطاع العام.

من جهة أخرى تضمن اللقاء عددا من المقترحات، منها طرح فكرة إنشاء مجلس قطاعي برئاسة نائب وزير الحج والعمرة وعضوية مسؤولين من الجهات ذات العلاقة ومستثمرين من القطاع الخاص وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، إضافة إلى إجراء مقابلة شخصية افتراضية، مع نائب الوزير ووكيل الوزارة لشؤون العمرة ورئيس اللجنة الوطنية ونائبيه، لمناقشة المرئيات والمقترحات المقدمة حول خارطة طريق اللجنة قبل عقد ورشة العمل الاستراتيجية كجزء من المقابلات الشخصية الأخرى، وأخيرا مقترح لمشاركة نائب وزير الحج والعمرة لمدة 10 دقائق من ورشة العمل الافتراضية الخاصة بالاستراتيجية لطرح الأفكار والمقترحات.