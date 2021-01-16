800 ألف زهرة تزين طرق وميادين القطيف

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وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أنه جرى الانتهاء من زراعة الزهور، حيث شملت الواجهات البحرية بالمحافظة والشوارع والساحات والميادين والجزر الوسطى والحدائق والمتنزهات، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الموسم الشتوي زراعة مليون زهرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة الحدائق والتجميل ببلدية محافظة القطيف زراعة 800 ألف زهرة شتوية متنوعة، ضمن برامج جودةالحياة، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أنه جرى الانتهاء من زراعة الزهور، حيث شملت الواجهات البحرية بالمحافظة والشوارع والساحات والميادين والجزر الوسطى والحدائق والمتنزهات، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الموسم الشتوي زراعة مليون زهرة.

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