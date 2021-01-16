شكرا لقرائتكم خبر 6 ملايين طالب يعودون للدراسة عن بعد.. والتعليم تشدد على المواظبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يعود 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام اليوم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد، أنهت وزارة التعليم كل استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من خلال منصة مدرستي ، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

وتوزع جميع المدارس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات 62 مليون كتاب مدرسي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، من خلال التنسيق بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم لاستلام الكتب الدراسية، وتطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية أثناء عمليات التسليم، إلى جانب توفير الأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في التعليم عن بعد، وتوزيعها مع الكتب المدرسية، وتوفير نسخة الكترونية على موقع الوزارة ومنصاتها الالكترونية.

وأكدت الوزارة على أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، مشيدة بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا . ونوهت بدور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

إلى ذلك تلقى وزيرالتعليم الدكتور حمد آل الشيخ الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة للاهتمام بصحة الإنسان، ومستوى التنظيم من وزارة الصحة.

بماذا أوصت الوزارة الطلاب؟