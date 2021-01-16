شكرا لقرائتكم خبر إحالة سارقي كيابل كهربائية في حائل للنيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما، وتم ضبط المركبة المستخدمة التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بحائل على مقيمين (بنجلاديشي وأفغاني)، في العقدين الخامس والسادس من العمر، أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما، وتم ضبط المركبة المستخدمة التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة سارقي كيابل كهربائية في حائل للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.