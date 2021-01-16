شكرا لقرائتكم خبر جامعة المؤسس تصنع روبوتات التعقيم ونقل علاجات المرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جامعة الملك عبدالعزيز بـ55 مبادرة في ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، تتنوع بين المنصات والتطبيقات الذكية والدراسات العلمية والأبحاث.

وتأتي في مقدمة المبادرات «صناعة الروبوتات لأعمال التعقيم ونقل الأغراض» وتهدف إلى تصنيع روبوتات للتعامل مع أعمال التعقيم ونقل العلاجات والوجبات الغذائية والمتعلقات الشخصية للمرضى المصابين، بالتحكم عن بعد، وتعقيم الأسطح في الحرمين لاستقبال الزائرين والحجاج دون تدخل البشر بين المصابين.

ومن المبادرات «منارات للتعليم الالكتروني المفتوح» والتي تعد أول مبادرة نوعية على مستوى العالم العربي لتعزيز التعليم والتعلم الذاتي المستمر، وتحسين المشاركة المجتمعية من خلال تقديم مساقات تعليمية باللغة العربية محكمة وذات جودة عالية ضمن أكبر مجتمع تعليمي رقمي على مستوى العالم «open Education»، ومبادرة «منصة اصطياد الحسابات المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي»، وهي منصة ذكية لاصطياد الحسابات المضللة لسمعة المملكة في مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

كما تسهم الجامعة بمبادرة «منهاج» لاعتماد الخطط والبرامج الدراسية ومراجعة مناهج التعليم الجامعي وتطويرها، ومبادرة «قيمنا في العالم الرقمي» وهي دراسة علمية مسحية للمجتمع السعودي لتصميم وإنتاج تطبيق رقمي عبر الأجهزة الذكية، يشمل وسائط عدة لترسيخ قيم المواطنة الرقمية، ومبادرة «كفء الرقمي للتأهيل الوظيفي».

مبادرات تشارك بها الجامعة:

تطبيق «منطقة الصم»

«المعلم الرقمي القدوة»

هاكاثون التطبيقات التعليمية الالكترونية

«ذو الهمة العالية.. نموذجا رقميا»

«تعزيز الصحة الرقمية»

«الذكاء الاصطناعي للجميع»

«قناة تعزيز»

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