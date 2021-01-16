1000 بحث لجامعة الملك فيصل بقاعدة «سكوبس»

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن هذا النمو اللافت في النشر العلمي بنسبة زيادة بلغت 60% عن 2019، يمثل انعكاسا حقيقيا لقدرات الجامعة البحثية، مؤكدا استمرار الجامعة في استراتيجية دعمها للأبحاث العلمية، واستهداف أوعية النشر الدولية بأعلى مستويات الجودة، والمنافسات العالمية في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي المرتبط بمخرجات ذات قيمة اقتصادية أو ابتكارية أو براءات اختراع، تعزيزا لإسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030.وبين أن الجامعة وللعام الرابع على التوالي حافظت على تميزها البحثي ضمن الجامعات السعودية المتصدرة لآخر تقرير لمؤشر نيتشر العالمي، نتيجة لما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدفان إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبيها، بما يحقق رفع إسهامات الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، وذلك من خلال الاشتراك في أحدث أنظمة إدارة البحث العلمي وأكثرها تطورا على مستوى العالم.
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