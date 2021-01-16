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السعودية | ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية هاتفيا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي، مساء اليوم، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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