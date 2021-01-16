السعودية | ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية هاتفيا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي، مساء اليوم، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.