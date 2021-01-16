شكرا لمتابعة خبر عن " ليش تجلس بضاعتي في الميناء أسبوعين أو ثلاثة؟ ".. والجمارك تُجيب " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ردت الجمارك السعودية على استفسارات المواطنين حول تأخر البضاعة في الميناء لمدة أسبوعين أو أكثر، وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال:" ليش تجلس بضاعتي في الميناء أسبوعين أو ثلاثة؟ ".

وأضافت " الجمارك ":" بعض أنواع البضاعة تحتاج إلى تراخيص وفحوصات، بالإضافة إلى الجمارك "، لافتة:" لو كانت البضاعة مواد غذائية لازم يكون لها تصريح من هيئة الغذاء والدواء لضمان صحة المواطن والمقيم ".

وأبانت:" إذا كانت البضاعة أجهزة كهربائية لازم يكون لها ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للتقليل من نسبة الأخطاء ولضمان أنها غير مقلدة ومطابقة للمواصفات القياسية للحفاظ على توازن الاقتصاد ".

وتابعت:" يجب أن يتأكد التاجر أن كل تصاريح البضاعة جاهزة من الجهات وقت وصول الشحنة كي يختصر الوقت ويستلم الشحنة في أقل من 24 ساعة ".