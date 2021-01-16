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بالفيديو.. حسم الجدل حول تعويض المتضررين من القراءة التقديرية لعدادات المياه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أمين جمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، إن وزارة البيئة والمياه تواصلت مع الجمعية لإيضاح أنها أطلقت " منظم المياه "، حيث أنه الجهة المخولة في الدولة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بشركة المياه الوطنية.

وأضاف " اليوسف " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " في أسبوع ":" قمنا بالتنسيق على توحيد الجهود بين الجمعية ومنظم المياه ليكون استقبال الشكاوى من خلال الرابط المخصص من وزارة البيئة والمياه ".

وأوضح " اليوسف ":" طلبنا من الشركة معالجة جميع الشكاوى المرصودة لدى الجمعية والبالغ عددها 9 آلاف شكوى وسيتم التنسيق معها "، مبينا:" نحتاج توضيح أكثر من شركة المياه عن معنى تقديري ".

 

وتابع:" شركة المياه لديها بعض المعلومات المهنية والعلمية التي أتمنى من المسؤولين بتقديم شرح وافي وكافي بأعداد من تم قراءة عداداتهم التقديرية لتعويضهم وتسوية فواتيرهم ".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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