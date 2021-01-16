شكرا لمتابعة خبر عن قائد مدرسة بالمخواة يفاجئ طلابه بأمر غير متوقع بشأن الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

بادر قائد مدرسة بلال بن رباح بتعليم المخواة، بإيصال وتوزيع المقررات بنفسه لأبنائه الطلاب في منازلهم بدءاً من اليوم السبت، ولم ينتظر بداية العام الدراسي غداً.

وأظهرت صور متداولة قائد مدرسة بلال بن رباح، محمد شريم الزهراني، أثناء تنقله بين القرى بهدف ضمان وصول المقررات لكافة الطلاب، وخاصة الذين قد لا يستطيعون الحضور غداً للمدرسة.

وكان مدير التعليم بالمخواة، عبر عن فخره واعتزازه وثقته في القيادات التربوية وكافة أبطال التعليم باعتبارهم يجسدون أسمى معاني الحرص والبذل والعطاء والإيجابية، ويعكسون صورة إيجابية رفيعة عن دور المعلم المنتمي لرسالته الأبوية والتربوية.