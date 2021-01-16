شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 159 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 356,541 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 5 وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 6318 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الصحة، عن وجود 321 حالة حرجة مصابة بكورونا تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.