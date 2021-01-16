شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة من فئة الصم تحصل على درجة الماجستير من أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

سجلت مواطنة اسمها كأول سعودية من فئة الصم تنال درجة الماجستير من جامعة هوارد بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في تخصص علم النفس، فيما كانت أسرتها قد اكتشفت وهي في عمر 8 شهور أنها تفقد السمع.

وقالت الفتاة بلغة الإشارة: "وفقني الله بعد صدور قرار السماح لمجموعة من خريجات الصم بالالتحاق بكلية واحدة، وهي كلية الاقتصاد المنزلي بالرياض كتجربة أولى من نوعها، وتكون ممن حصلن على معدلات عالية في الثانوية، وكان لي نصيب مع مجموعة من الزميلات".

وأضافت: "ورغم سعادتي لقبولي في الجامعة، ومواجهتي الصعوبات، فلم تكن لدى الجامعة الخبرة الكافية والمؤهلات الأساسية لتدريس طالبات من فئة الصم، من حيث المناهج وعدم توفر المترجمات، ولكنني تمكنتُ بقوة إصراري وتمسكي بتحقيق حلمي، ووقوف عائلتي بجانبي، من اجتياز هذه الصعوبات حتى تخرجت من الجامعة"، وفقًا لموقع "العربية.نت".

وتابعت: "لدي اهتمام كبير بالتصوير الفوتوغرافي منذ الصغر، وبعدها طورت نفسي بحضور الكثير من الدورات التدريبية مع العديد من المصورات الماهرات، وشاركت في المعارض والمسابقات داخل وخارج السعودية، وحصلتُ على المركز الأول في أحد المؤتمرات العالمية للصم في دولة قطر، وتمت استضافتي في العديد من البرامج التلفزيونية".