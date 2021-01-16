شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: الوزارة تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم السبت، أن الوزارة تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب عبر منصة "مدرستي".

وقالت ابتسام الشهري، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أنه يتمكن الطلاب من الدخول للفصول الافتراضية مع زملائهم، وهناك تعليم فردي افتراضي لكل طالب، وهناك خيار لأولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة لحضور أبنائهم للمدرسة بالتنسيق مع إدارة المدرسة ومع معلم التربية الخاصة.

وعلى جانب آخر، أشارت متحدثة التعليم، إلى أن المدارس جاهزة غدا لتسليم الطلاب حقيبة الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أنه خلال الفصل الدراسي الثاني سيتم التركيز على مهارة الفهم القرائي.