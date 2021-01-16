شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الخارجية: فتح سفارة المملكة في الدوحة خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم السبت أنه سيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام .
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ، أن بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي .
وأضاف أن التعاون العربي المشترك يجب أن يتم توظيفه للوصول إلى تحقيق الإستقرار في المنطقة ، وفقاً لـ " العربية " .
وأشار إلى أنه تم مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط ، مع التأكيد إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية .
من جانبه ، قال وزير الخارجية الأرني أنه سيتم العمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
كما أكد أن السلام خيار استراتيجي عربي ونتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة.