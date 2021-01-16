︎ :
.
منحت التعديلات الجديدة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، الهيئة عددا من الصلاحيات التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف وأعمال النظارة عليها.
ونصت الصلاحيات الجديدة على منح الهيئة الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف ونظارته وفحص سجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الهيئة.
كما طالبت الهيئة بتحديد موظفين مؤهلين يكون لهم صفة الضبط للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظامها، والاستعانة بالجهات المختصة إذا لزم الأمر، لتمكينها من القيام بواجباتها الموكولة إليها وفق نظامها.
كما أوكل مجلس الوزراء للهيئة مهمة النظر في الشكاوى التي تقام على الوقف أو الناظر أو من يعهد إليه بإدارة الوقف، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الوزراء” يمنح “الأوقاف” صلاحيات جديدة تمكنها من ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.