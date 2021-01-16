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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بالتحقيق بشكل عاجل حول سوء أرضية ملعب الجوهرة المشعة، بعد استضافته لمباراتي الاتحاد وأبها والأهلي والهلال بالجولة الـ13 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تكليف مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة بترؤس فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، وسيرفع تقريره خلال 48 ساعة على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.

ووجه الأمير عبدالعزيز الفيصل بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يُوجه بالتحقيق حول سوء أرضية إستاد الجوهرة ويعفي المشرف على أعمال زراعة الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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