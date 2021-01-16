طفل مُصاب بالتوحد يحفظ آيات القرآن بعد سماعها لأول مرة رغم عدم إجادته الكلام (فيديو)

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تمكّن طفل سعودي مُصاب بالتوحد، من حفظ آيات من القرآن الكريم بعد سماعها لأول مرة، رغم عدم إجادته نطق الكلمات.
وأوضح أحد أقارب الطفل حسين الشيخي خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الأسرة لاحظت على الطفل من صغره حفظه لآيات القرآن الكريم وبعض السور بشكل كامل بعد سماعها للمرة الأولى.
وردد الطفل الشيخي بصوت جميل، مجموعة من الآيات القرآنية على الهواء بشكل صحيح.
Source akhbaar24.argaam
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