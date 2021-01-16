السفارة في بريطانيا: تعليمات جديدة بشأن السفر للندن.. وغرامات على المخالفين

نوّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، بالتعليمات الجديدة التي تفرضها السلطات البريطانية، مطالبة المواطنين السعودين الراغبين في السفر إلى لندن بالالتزام بها، وعدم مخالفتها.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، فإنه اعتبارًا من بعد غد الاثنين، سوف تفرض السلطات البريطانية غرامات كبيرة على القادمين من خارج المملكة؛ حال عدم الالتزام بإجراءات «كورونا المستجد».

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية: اعتبارًا من الساعة 4 صباح الاثنين 18 يناير؛ يلزم على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة من أي بلد في العالم، تقديم نتيجة فحص يثبت خلوّهم من «كوفيد19»، ويكون قد أجري في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.

ولفتت الوزارة، إلى أهمية «تعبئة استمارة تحديد مكان تواجد المسافر»، مؤكدة أنه «سوف تُفرض غرامات كبيرة في حال عدم الالتزام».

وأشارت إلى أنه يجب الالتزام بالعزل الذاتي لدى الوصول إلى المملكة المتحدة، لمدة 10 أيام، بغض النظر عن نتيجة فحص كوفيد، مؤكدة أنه يمكن اختيار خفض المدة من 10 إلى 5 أيام بدفع تكاليف إجراء فحص هنا بموجب برنامج «الفحص لإنهاء العزل».

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