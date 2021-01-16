شؤون الحرمين: توفير جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات بالأشعة فوق البنفسجية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، توفير جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات بالأشعة فوق البنفسجية.

وفي بيانٍ لها، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الجهاز صندوق مكعب من الألمونيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، ومروحة وفلتر للغبار، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.

وأضاف الجابري أن «الجهاز يسع ستة كتب، ويتم في الساعة تعقيم أكثر من ١٠٠ كتاب بمعدل 6 كتب في دقيقتين، ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض».

وأكد الجابري، أن «نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9% ولأكثر من كتاب في وقت واحد».

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