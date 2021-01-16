«الموارد البشرية» تحدد 6 أنواع من الإجازات للعامل.. و5 ضوابط

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 7 أنواع من الإجازات للعامل نص عليها نظام العمل في المملكة، مشيرًا إلى ضوابط الحصول على الإجازات بأنواعها.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يحق للعامل إجازة سنوية بأجر كامل لمدة لا تقل عن 21 يومًا وترتفع إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.

ولكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات المحددة، ويجـوز الحصـول علـى إجـازة بـدون أجـر بموافقـة صاحـب العمـل، ويعـد عقـد العمـل موقوفًـا خـلال مـدة الإجـازة إذا زادت علـى 20 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وزارة الموارد البشرية.

ويحق للعامل خمسة أيام إجازة بسبب زواجه، وخمسة أيام في حالة وفاة زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام في حالة مولود جديد له، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وللعامـل إذا وافـق صاحـب العمـل علـى انتسـابه إلـى مؤسسـة تعليميـة أو قبل استمراره فيها- الحق فـي إجـازة بأجـر كامـل لتأديـة االمتحـان عـن سـنة غـر معـادة تحـدد مدتهـا بعـدد أيـام الامتحان الفعليـة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

ضوابط الحصول على إجازة

أمـا إذا كان الامتحـان عـن سـنة معـادة فيكـون للعامـل الحـق فـي إجـازة دون أجـر بعـدد أيـام الأمتحان الفعليـة، بحسب وزارة الموارد البشرية.



ويحـرم العامـل مـن أجـر الإجـازة إذا ثبـت أنـه لـم يـؤد الامتحـان، مـع عـدم الإخلال بحـق صاحـب العمـل فـي مسـاءلته تأديبيًّا، وإذا لـم يحصـل العامـل علـى موافقـة صاحـب العمـل علـى انتسـابه إلـى مؤسسـة تعليميـة، فلـه أن يحصل على إجـازة لتأديـة الامتحان بعـدد أيـام الامتحان الفعليـة تحتسـب مـن إجازته السـنوية فـي حـال توافرهـا وعنـد تعـذر ذلـك فللعامـل أن يحصـل علـى إجـازة دون أجـر بعـدد أيـام الامتحان الفعليـة، بحسب وزارة الموارد البشرية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنه يجب أن يأخذ العامل إجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز أن يتنازل عنها أو يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عنها.

ويحق على العامل أن يؤجل إجازته أو أيامًا منها للسنة التالية بموافقة صاحب العمل، ويجب عليه أن يأخذ أجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز أن يتنازل عنها أو يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عنها، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

ويحق للعامل الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل التمتع بها، ويستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ولا يجوز للعامل في فترة الإجازة أن يعمل لدى صاحب عمل آخر بحسب وزارة الموارد البشرية.

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