«الغذاء والدواء»: 50 ألف ريال غرامة نقل المستحضرات الصيدلانية بسيارات غير مخصصة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، العقوبة المقررة عند نقل المستحضرات الصيدلانية والعشبية في سيارات غير مخصصة.

وقالت «الغذاء والدواء»، في بيانٍ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إن عقوبة نقل مستحضر صيدلاني أو عشبي بسيارة غير مخصصة لذلك تصل إلى 50 ألف ريال، لافتةً إلى أن هذا الأمر يعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/108 في 22/8/1441هـ.

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