الصحة: تسجيل 140 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 159 ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 364753 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 356541 حالة.

كما تمَّ تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6318 حالة.

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