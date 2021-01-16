3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 58إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ28حالة، ثم المنطقة الشرقية 26 حالة، فمنطقة عسير 9 حالات. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم تبوك 3 حالات، والحدود الشمالية 3 حالات وكل من «نجران وحائل» حالتي إصابة.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، مناطق «جازان والقصيم والجوف» بواقع إصابة واحدة.

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