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3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض  قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 58إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة  بـ28حالة، ثم المنطقة الشرقية 26 حالة، فمنطقة عسير 9 حالات. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم تبوك 3 حالات، والحدود الشمالية 3 حالات وكل من «نجران وحائل» حالتي إصابة.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، مناطق «جازان والقصيم والجوف» بواقع إصابة واحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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