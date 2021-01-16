أخبار السعودية اليوم.. تراجع أسعار الذهب.. و6 ملايين طالب يعودون للدراسة.. وحالات جديدة بكورونا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت 16 يناير 2021، ومنها: تسجيل 140 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 159 ووفاة 5 حالات، و6 ملايين طالب وطالبة يعودون للدراسة عن بُعد، وأسعار الذهب في المملكة تتراجع خلال تعاملات السبت.

الصحة: تسجيل 140 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 159 ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 364753 حالة.

التأمينات الاجتماعية تحدِّد آلية تسوية المعاش عند ضم مدد بين نظامين

حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تسوية المعاش عند ضم مدد الاشتراك بين نظامين.

حساب المواطن: احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين للمستفيد الرئيس ضمن دخل الأسرة، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم تخضع لعدة اعتبارات.

بالفيديو.. لحظة رصد وتدمير 3 طائرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

اعترضت الدفاعات الجوية، أمس الجمعة، ثلاث طائرات مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه السعودية.

بجوائز مليون ريال.. فتح باب الترشح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن

أعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية، عن فتح باب المنافسة والترشيح للجائزة لعام 1442هـ، في نسختها الثانية، بقيمة جوائز مالية بلغت مليون ريال.

غدًا.. 6 ملايين طالب وطالبة يعودون للدراسة عن بُعد

أوضحت وزارة التعليم، أن ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام سيعودون غدًا الأحد لاستكمال رحلتهم التعليمية «عن بُعد»؛ حيث أنهت وزارة التعليم كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة (مدرستي)، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات (دروس) في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية (عين)، وتطبيق (الروضة الافتراضية).

وزارة التجارة: 3 شروط لشطب السجل التجاري

حددت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، 3 شروط من أجل شطب السجل التجاري.

الصخري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على 3 مناطق خلال الساعات القادمة

أوضح المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أنه توجد احتمالية لتشكل تكوينات ممطرة، خفيفة غالبًا، قد تصل بعضها إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، اليوم السبت.

الصحة: لا يوجد دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يوجد حتى الآن، دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرةً إلى أنه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

أوضحت الجمارك السعودية، أن الحد الأقصى لاستيراد الدراجات النارية بالنسبة إلى المواطن، هو دراجتان فقط خلال سنة، مشيرةً إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100%، وضريبة انتقائية 100%، وضريبة القيمة المضافة 15% على الشيشة الإلكترونية.

لليوم الثالث.. أسعار الذهب في المملكة تتراجع خلال تعاملات السبت

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت 16 يناير 2021، لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًّا.

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