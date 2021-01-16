«التعليم»: الجامعات تمتلك صلاحية تقدير المواقف لضمان سلامة الطلاب والمنسوبين

قال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، إن الأمر السامي أعطى للجامعات صلاحية تقدير المواقف لضمان سلامة الطلاب والمنسوبين.

وأوضح متحدث التعليم الجامعي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن كل جامعة بها لجنة عليا برئاسة رئيس الجامعة، ولجان على مستوى الكليات، تعمل على تقدير المواقف والحالة المناسبة لضمان صحة وسلامة الطلاب والمنسوبين.

وأشار إلى أن من مهام اللجان، تقسيم الشعب والمقررات لفترات مختلفة ومتباعدة لضمان عدم تواجد أعداد كبيرة من الطلاب في القاعات الدراسية والمعملية.

وأكد استمرار تعقيم جميع أدوات الجامعة والتأكد من الحالات الصحية عند بوابات الكليات والجامعات لضمان سلامة الطلاب.

وقال إن تجربة الفصل الدراسي الأول كانت ناجحة، والتي تميزت بالاستعداد المبكر للموقف، ورفع مستوى الجاهزية والمشاركة من خلال المباني، مشيرًا إلى أن الجامعات السعودية كانت بوابة لخدمة المجتمع خلال الجائحة، من خلال المساهمة الفعالة بكل إمكاناتها.